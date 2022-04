Sconcerti: «Juventus-Inter? Incomprensibile il risultato finale. Vlahovic…»

L’Inter ha vinto 0-1 ieri contro la Juventus all’Allianz Stadium e si è rilanciata nella corsa scudetto. I nerazzurri avevano bisogno dei tre punti che sono arrivati grazie alla rete su rigore di Hakan Çalhanoğlu. Mario Sconcerti, giornalista vede così la partita.

RISULTATO – L’Inter ha vinto in maniera sporca 1-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus. Un’iniezione di fiducia per la banda di Inzaghi che vuole continuare a correre verso le scudetto. Secondo Mario Sconcerti però, nel suo Un Cappuccino con Sconcerti su Calciomercato.com, l’Inter non meritava la vittoria. «Ho visto contro l’Inter forse la miglior Juventus della stagione. Non fantastica, ma solida, insistente, capace di non lasciare un tiro all’avversario. Quasi incomprensibile il risultato che comunque va rispettato. Evidentemente quando ha gli uomini anche Allegri sa giocare all’attacco. Nessun buon tecnico ama difendersi quando allena la Juve, nemmeno Allegri. Se lo fa è perché è sicuro di avere solo quella strada. Contro l’Inter ha perfino esagerato: i tanti attaccanti gli hanno tolto la marcatura di Brozovic, ormai regolarmente guardato a vista dalle altre squadre. E’ mancato però Vlahovic. Ho visto tutte le partite di Vlahovic e alla Juve mi sembra più responsabile, meno selvaggio. E’ come non fosse ancora completamente entrato nella squadra e che la squadra non lo senta il riferimento tecnico previsto dalla società. Il giocatore è molto forte, nella Juve è un po’ più solo. Forse è anche più difficile essere ragazzi nella Juve, per di più vivendo da prodigio. Ma è questione di tempo, quello che gli servirà per capire che il più forte è lui».