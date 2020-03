Sconcerti: “Juventus-Inter grande partita. Due cose sono chiare”

Condividi questo articolo

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mario Sconcerti è tornato a parlare dell’emergenza coronavirus e della sfida di domenica scorsa Juventus-Inter

EMERGENZA NAZIONALE – L’emergenza coronavirus è ben lungi dal terminare secondo Mario Sconcerti, il quale prevede anche l’annullamento delle competizioni europee, Euro 2020 incluso: «Mi sembra che sia chiaro a tutti cosa sta capitando: abbiamo delle evidenze che non abbiamo mai avuto. Forse il calcio ci sta aiutando a capire. Non possiamo pensare che sia un problema di una settimana e mi sembra chiaro non ci saranno Champions League ed Europeo. Sono contento di come l’Italia sta agendo, il virus costringe a pensare rapidamente».

PARTITA CHIARA – Un commento poi anche su Juventus-Inter, sfida vinta dai bianconeri la scorsa domenica, che Sconcerti ammette di essersi maggiormente goduto grazie alla mancanza del pubblico: «Juventus-Inter è stata una grande bella partita, me la sono gustata di più perché non c’era il pubblico. È stato un match chiaro, l’ho studiato mossa per mossa con la tranquillità che si ha quando si legge un libro. È una notazione di margine questa, non un invito a giocare sempre a porte chiuse. Mentre invece mi sono annoiato nel vedere il Milan contro il Genoa, che è diventata una squadra».