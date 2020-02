Sconcerti: “Juventus-Inter? Errore giocare a porte aperte. Coronavirus…”

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante il programma “Stadio Aperto”, il giornalista sportivo Mario Sconcerti ha parlato della decisione di giocare Juventus-Inter a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus.

PORTE CHIUSE – Da giorni ormai l’argomento che va per la maggiore, anche nello sport, è l’emergenza coronavirus. Proprio in quest’ottica è arrivata la decisione di giocare Juventus-Inter a porte chiuse, decisione commentata anche dal giornalista sportivo Mario Sconcerti: «L’errore era giocare a porte aperte ovunque, non vedo perché si debba correre questo rischio. Juventus-Inter? Alcune cose sono utili in determinati momenti, dobbiamo capire se ne abbiamo necessità o no. Non so cosa sia il coronavirus, ma mi sembra che molti sia come una banale influenza. Non sappiamo dove ci porterà, secondo me questa situazione durerà qualche settimana».