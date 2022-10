Sconcerti: «Juventus in corsa? L’anno scorso Inter 10 punti persi in 5 partite»

Sconcerti, che ha fatto molto discutere per le sue dichiarazioni su Fiorentina-Inter (vedi articolo), ora si sposta sulla lotta per vincere la Serie A. Per il giornalista sia i nerazzurri sia la Juventus, guardando anche la storia, possono risalire in classifica (vedi articolo).

TUTTE IN CORSA – Per Mario Sconcerti, a oggi, la Juventus non è ancora fuori dalla lotta per conquistare la Serie A nonostante il distacco in classifica. «Chiariamo: io dico che dieci punti l’anno scorso l’Inter li ha persi in cinque partite, così il Milan e il Napoli. Quindi i dieci punti che separano la Juventus dalla vetta non fanno ancora una grande differenza. L’anno scorso Milan e Napoli erano a 31 punti e l’Inter a 24, ma poi l’Inter ha ripreso due volte la coppia di testa. Io non dico che tutti hanno la stessa possibilità, ma tutti sono dentro una grande possibilità».

Fonte: calciomercato.com – Furio Zara