Sconcerti: «Italia, Barella fuori condizione! Sta giocando meno bene»

Barella non ha brillato nelle ultime apparizioni con la maglia dell’Italia in questa sosta per le nazionali. Secondo il giornalista Sconcerti, intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, il centrocampista dell’Inter al momento è fuori forma.

SERVE TEMPO – Mario Sconcerti ha analizzato il momento dell’Italia di Roberto Mancini, in particolare lo stato di forma del centrocampista dell’Inter Nicolò Barella: «Una squadra di calcio non è una macchina che va sempre alla stessa maniera, è fatta di persone. Non eravamo una squadra straordinaria prima, non lo siamo adesso. Andrei con un minimo di calma e aspetterei che la squadra ritrovi se stessa, perché è comunque di grande livello. Anche se in questo momento mi sembra abbastanza fuori condizione nei giocatori cardine. Per esempio Jorginho e Barella, che sta giocando meno bene. Questo pesa molto. Questa leggerezza a centrocampo crea confusione in difesa».