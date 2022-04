Sconcerti: «Inter, vittoria di resistenza ma quanti limiti! Due faticano»

Mario Sconcerti, su Calciomercato.com, ha rilasciato un’intervista ritornando sul match tra Juventus e Inter. Poi, fa una considerazione su due giocatori nerazzurri

DIFFERENZA − Le parole di Sconcerti in merito alla lotta Scudetto tra Inter, Milan e Napoli: «Direi proprio di sì, penso che arriveranno all’ultima o penultima giornata affiancate o distanziate di un punto. Giocatori che fanno la differenza? Ce n’è uno, ed è Osimhen. Un centravanti così Inter e Milan non ce l’hanno. Gli si può avvicinare Leao, che non ha ancora i 15 gol nelle gambe, ma segna spesso gol pesanti».

LIMITI − Nonostante il successo, Sconcerti non convinto ancora dei nerazzurri: «L’Inter ha vinto di resistenza, senza mai tirare in porta. Ma bisogna rispettare i risultati. Tra l’altro il fatto di aver vinto contro una Juventus che ha giocato una bella partita aumenta ancora di più il valore di questa vittoria. Anche se i limiti dell’Inter ci sono e rimangono. Lautaro Martinez e Dzeko fanno proprio fatica. Però Inzaghi ha ritrovato Brozovic e si è visto».