Sconcerti: «Inter, vinci col Bologna oppure resti sotto! Milan ha carattere»

Sconcerti intervento sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Stadio Aperto, ha detto la sua riguardo la lotta scudetto, in particola la sfida di domani dell’Inter contro il Bologna.

MOMENTO DECISIVO – Mario Sconcerti ha parlato così della lotta scudetto in Serie A: «La Juventus non è riuscita quest’anno ad avere la continuità che contraddistingue una squadra da scudetto, le manca ancora tanto per esserlo. Però non devono avere rimpianti, perché all’atto pratico non avevano la squadra attrezzata per vincere. La partita dell’Inter contro il Bologna è decisiva altrimenti resti sotto il Milan che ha il carattere per vincere tutte le restanti partite».