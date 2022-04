Sconcerti: «Inter-Verona equilibrata! Delle 3 in testa, trappola per una»

L’Inter domani alle 18.00 sfida il Verona a San Siro (QUI le ultime) mentre le altre due pretendenti allo scudetto, Milan e Napoli, se la vedranno rispettivamente con Torino e Fiorentina. Sconcerti – intervenuto nel corso di Maracanà, su TMW Radio -, ritiene una in particolare la vera trappola della trentaduesima giornata di Serie A

TRAPPOLA – L’Inter domani alle 18.00 scende in campo a San Siro contro il Verona per provare a tenere vivo il sogno Scudetto. Secondo Mario Sconcerti, proprio il match che vedrà impegnati i nerazzurri è il più pericoloso: «Il Napoli gioca con la Fiorentina, l’Inter con il Verona e il Milan con il Torino. Io credo che sono tre partite trappola, potenzialmente. Naturalmente sono chiare le gerarchie, le tre in testa sono più forti delle altre e chi gioca in casa è avvantaggiato in questo caso. Mi sembra che la più complessa ce l’abbia il Milan a Torino ma sono partite che si adattano ai rossoneri e in cui non si distraggono. La Fiorentina farà una buona partita a Napoli, prevedo che terrà il pallone più del Napoli. Una partita equilibrata nella sostanza, non nella qualità, è Inter-Verona perché i gialloblù sono molto in forma. Se hanno ancora voglia di giocare, cosa che finora hanno dimostrato, può essere la vera trappola della giornata».