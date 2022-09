Sconcerti: «Inter va venduta, lo dico da due anni! Così non ci sono soldi»

L’Inter oggi ha approvato il bilancio 2021/22 che ha messo in luce qualche progresso (vedi articolo). Sconcerti parla della situazione economica in casa nerazzurra dove Zhang sembra orientato a non vendere. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio

UNA SOLUZIONE – L’Inter dopo aver approvato il bilancio 2021/22 è pronta ad andare avanti con Steven Zhang che ha manifestato la volontà di effettuare un aumento di capitale. Secondo Mario Sconcerti, la soluzione può essere solo una: «L’Inter va venduta, lo dico da due anni. Per convenienza di Zhang e del club è necessario. La gente deve stare tranquilla, perché il valore della società è talmente alto che non possono esserci avventurieri ma miliardari veri che la possono prendere. Così non ci sono soldi ora, non è più possibile andare avanti così».