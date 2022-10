Sconcerti: «Inter unica avversaria del Napoli! Derby d’Italia pesa per una»

L’Inter ha rialzato la testa in campionato con quattro vittorie nelle ultime quattro giornate e adesso sarà derby d’Italia con la Juventus. Mario Sconcerti, intervenuto a calciomercato.com, ritiene che solo la squadra di Inzaghi possa impensierire il Napoli di Spalletti

UN SOLO AVVERSARIO – L’Inter di Simone Inzaghi sta decisamente meglio e in campionato è tornata a dire la sua. Mario Sconcerti ritiene che solo i nerazzurri possano fermare il Napoli: «Napoli in fuga? È una fuga già importante, questo è certo. In questo momento credo che il Napoli abbia un solo avversario: l’Inter. È la squadra più completa e si è ritrovata. Però è distante 8 punti e non sono pochi».

SFIDE SCUDETTO – Sconcerti si proietta poi alla prossima giornata di campionato: «La partita che più inciderà sulla corsa scudetto sarà ovviamente Atalanta-Napoli, con la seconda contro la prima. Se il Napoli dovesse perdere gli starebbero addosso in molti. Juventus-Inter conta più per i sentimenti che per la classifica della Juventus, ma per la squadra di Inzaghi invece pesa molto».