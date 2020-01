Sconcerti: “Inter, tre pareggi in cinque partite. Evidente una cosa”

L’Inter sembra aver frenato leggermente nelle ultime settimane. Nonostante la roboante vittoria di lunedì scorso a Napoli per 1-3, Mario Sconcerti ai microfoni di “Calciomercato.com” individua un trend negli ultimi risultati nerazzurri.

TRE PAREGGI – Con il pareggio per 1-1 ottenuto contro l’Atalanta, l’Inter registra il terzo pareggio nelle ultime cinque partite. Gli altri due sono arrivati a Firenze (ancora 1-1) e in casa contro la Roma (0-0). Un segnale che non fa scattare l’allarme in casa nerazzurra: i nerazzurri chiudono il girone d’andata con 46 punti, 14 vittorie ed una solo sconfitta nei primi 19 turni di campionato. Tuttavia, il quarto pareggio stagionale richiama l’ambiente ad un focus di attenzione. Infatti, avere raccolto un solo punto sabato ha consentito alla Juventus di portarsi momentaneamente a +2 (grazie alla vittoria contro la Roma). Al tempo stesso, i nerazzurri sono incalzati dalla Lazio: grazie ad una serie di 10 successi consecutivi, Simone Inzaghi sale a 42 punti, solo quattro lunghezze dall’Inter. Una situazione da non sottovalutare, in un momento così cruciale per la stagione di Antonio Conte e dei suoi. Questo il commento di Mario Sconcerti: «L’Inter è al terzo pareggio in cinque partite, di cui due in casa. In queste cinque partite ha perso sei punti dalla Lazio. È un calo evidente».