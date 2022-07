Sconcerti: «Inter sta pagando il suo scudetto! Un problema in attacco»

L’Inter, dopo aver lasciato andare Dybala, ha perso anche Bremer, approdato alla Juventus. Mario Sconcerti analizza la situazione in casa nerazzurra non un punto di vista economico. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio

QUESTIONE DI SOLDI – L’Inter non è riuscita a piazzare il colpo Paulo Dybala, ma secondo Mario Sconcerti la questione va approfondita: «Non è questo il problema dell’Inter, detto così è riduttivo. Quello di cui noi facciamo fatica a renderci conto è che l’Inter è l’unica squadra che comincia perdendo soldi. Oggi si parla molto di auto finanziamento, ma è un mezzo che ti lascia comunque a somma zero: tanto vendo, tanto spendo. I problemi dell’Inter sono diversi, deve cominciare sempre coprendo 60-70 milioni di soldi che non ci sono ogni anno. Deve valorizzare un elemento della rosa per poi perderlo, senza che il debito cambi perché sono soprattutto spese di interessi, è una soluzione che non può continuare. Poteva essere sopportata nel momento in cui la società mettevi soldi, ora per forza non prendi Dybala. Noi andiamo a vedere il mercato dell’Inter, ma anche generale, in un momento di difficoltà economica delle società, tutti i giorni devi trovare i tuoi soldi per fare mercato».

PROBLEMI – Sconcerti prosegue parlando di Suning e dei soldi spesi per lo scudetto vinto da Antonio Conte: «Perché Suning non vende? Perché intanto l’Inter non è in auto finanziamento. Alla fine del mercato con l’auto finanziamento tu sei a zero, dal mercato deve prendere fino a 80 milioni, è molto diverso. A parte che la società è stata già ipotecata, nel senso che a garanzia dell’ultimo prestito, quello più grosso, è stata data garanzia alla società. Se non paghi loro si prendono la società. Tutto questo non è illegale, va tutto bene però non ci puoi fare grande calcio. Il problema per esempio è che loro hanno tre giocatori su quattro in attacco in scadenza. Lukaku è un prestito, Sanchez è a fine contratto così come Dzeko. Per sostituirli tu devi spendere tanto, l’aspetto tecnico è interessante ma lo è anche cosa c’è dietro. L’Inter in questo momento sta pagando il suo scudetto, i 600 milioni spesi per il proprio scudetto».