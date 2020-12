Sconcerti: “Inter squadra rovesciata da Conte. In un senso opposto di Pirlo”

Mario Sconcerti

Sconcerti valuta le modifiche di Conte nel corso di Sassuolo-Inter di sabato. Il giornalista, nella sua rubrica per il sito “Calciomercato.com”, sostiene che il tecnico abbia difficoltà con giocatori di spessore come Eriksen e Hakimi.

SQUADRA DIFFERENTE – Questa l’analisi di Mario Sconcerti: «L’Inter vista col Sassuolo ha cambiato molto. Dall’essere una squadra cui mancavano solo dei dettagli, è diventata una squadra rovesciata da Antonio Conte. Ha messo Nicolò Barella davanti alla difesa, con Arturo Vidal spostato in avanti; ha tolto Achraf Hakimi e piazzato al suo posto Matteo Darmian. Ma non bisogna dimenticare che i primi due gol sono stati particolari. La verità è che l’Inter può tentare tante soluzioni, questa è il suo valore in più. Hakimi un problema come Christian Eriksen? I giocatori di qualità fanno fatica con Conte, che li riempie di regole. In questo senso Conte è l’opposto di Andrea Pirlo».

Fonte: Calciomercato.com – Furio Zara