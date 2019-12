Sconcerti: “Inter sorpresa del campionato! Conte-Lukaku coppia perfetta”

Condividi questo articolo

L’Inter, prima alla pari della Juventus con 42 punti, è la vera sorpresa del campionato, secondo Mario Sconcerti. Ai microfoni di “TMW Radio”, il giornalista ha elogiato i meriti dei nerazzurri, guidati da Antonio Conte in panchina e da Romelu Lukaku in campo.

SECONDA FORZA – L’Inter è a tutti gli effetti la seconda forza del campionato, chiudendo l’anno allo stesso livello della Juventus. In questo risultato c’è la forte impronta del nuovo allenatore Antonio Conte: arrivato in estate, il tecnico salentino ha già cambiato la mentalità della squadra. Tra i suoi meriti, quello di creare un gruppo solido, dove non c’è spazio per primedonne (qui l’editoriale). Ma c’è anche l’impronta di Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha segnato 12 reti in campionato: assieme al fido compagno Lautaro Martinez (8 gol), sta trascinando i nerazzurri. Ecco l’opinione di Mario Sconcerti: «Credo che l’Inter sia la vera sorpresa del campionato, ha annullato il vuoto della Juve che dominava da 9 anni. Credo che il segreto sia questa coppia Conte-Lukaku, il buono e il cattivo che tengono insieme un ambiente fatto di grandi giocatori, ma nemmeno di grande qualità. Ci sono però questi picchi di classe dei giocatori, che portano l’Inter a battere facilmente almeno 15 avversari su 19».