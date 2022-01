Sconcerti: «Inter sorpresa 2022? No, tenuta Milan. Atalanta distante»

Mario Sconcerti ritiene che il Milan sia la vera sorpresa di questo 2022 e non la continuità dell’Inter, nonostante i nerazzurri siano in testa alla classifica. Da Calciomercato.com anche una battuta sull’Atalanta che rimane lontana dalla squadra di Inzaghi.

SORPRESA − Mario Sconcerti snobba l’Inter elogiando il Milan: «La tenuta del Milan è la vera notizia di questo inizio di 2022. I rossoneri hanno veramente molte difficoltà, eppure sono lì. Venezia non è un campo semplice, lo dimostra il fatto che lì hanno perso Fiorentina e Roma, e la stessa Juventus ha pareggiato».

DISTANZA − Sconcerti non ritiene l’Atalanta l’anti-Inter: «No, non credo. È distante dall’Inter e non è mai stata in testa. E poi ha questo squilibrio tra rendimento in casa, dove ha fatto dodici punti, e fuori, dove ne ha raccolti ventinove».

Fonte: Calciomercato.com − Furio Zara