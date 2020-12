Sconcerti: “Inter, servono conferme. Lukaku oggi è inarrivabile”

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha commentato il momento storico dell’Inter di Antonio Conte ai microfoni di “TMW Radio”, ospite nella trasmissione Maracanà, condotta da Marco Piccari e Jacopo Erba

CROCEVIA – L’Inter di Antonio Conte ha ritrovato una quadratura dopo le belle vittorie contro Sassuolo e Borussia Mönchengladbach. Secondo Mario Sconcerti, noto giornalista, la strada da perseguire è una sola: «È una squadra che in questo momento si sta trovando. Non c’è molta strada da fare, bisogna trovare conferme. L’Inter è sicuramente cresciuta, segna con facilità in campionato, anche se ne prende qualcuno di troppo. Conte continua a cambiare per cercare il vestito giusto. Non è ancora chiaro come sarà, però. Marcelo Brozovic? Non è un regista naturale, ma tante altre squadre non ne hanno. Credo che per stare davanti alla difesa sia il migliore in rosa. Romelu Lukaku invece si sta confermando come un centravanti inarrivabile ora».