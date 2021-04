Sconcerti: «Inter scudetto, ma futuro? Con finanziamento debiti a 900 mln»

Mario Sconcerti ha parlato della situazione in casa Inter dicendo la sua anche sul futuro del club nerazzurro dopo la conquista dello scudetto

DEBITI – Queste le parole di Mario Sconcerti sull’Inter all’interno del canale Spreaker di “Calciomercato.com”. «L’Inter fino a oggi ha sacrificato troppo allo scudetto. Si è pensato a tenere stabile la squadra dimenticando quello che stava accadendo tra la proprietà e la stessa Inter. Ora lo scudetto è praticamente raggiunto, ma il futuro dov’è? Se gli Zhang avranno davvero un finanziamento di 250 milioni metteranno in sicurezza la stagione di questo scudetto, ma lasceranno all’Inter un debito che passerà dai 651 milioni attuali a 900 milioni. Cifra superiore al valore che loro stessi hanno dato all’Inter nella trattativa con Bc Partners, 800 milioni. Questo è conveniente forse per gli Zhang, ma è conveniente per l’Inter?».

SQUADRA – Sconcerti ha continuato. «Lo scudetto sta arrivando, non c’è più niente da salvare, si può parlare di realtà. Questo vuol dire Conte, con la sua prudenza nel rapporto futuro con Suning: ho visto per un anno quello che non avete dato, ora spiegatemi cosa potete darmi da domani. Perché la squadra non è finita: va aggiornata, qualificata, completata. Così va bene in Italia, dove è comunque sottoposta alle variazioni degli altri. In Europa non sarebbe competitiva. Vero che si può benissimo finanziarsi da soli, vendere e comprare anche bene, ma a chi conviene: a Conte o a Zhang?».

Fonte: Calciomercato.com – Mario Sconcerti