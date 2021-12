Sconcerti: «Inter, 2 sconfitte con unico avversario! Perso peggio del Milan»

L’Inter non è riuscita a superare il Real Madrid e si è dovuta accontentare del secondo posto nel girone di Champions League (vedi approfondimento). Il giornalista Sconcerti, ai microfoni di TMW Radio, ha analizzato il cammino dei nerazzurri e delle altre squadre italiane in Europa.

EUROPA AMARA – Mario Sconcerti è molto critico sulla campagna dell’Inter e delle altre italiane in Champions League: «L’Inter non esce benissimo da questa coppa, perché con l’unico avversario ha perso due volte. Ha battuto lo Sheriff e lo Shakhtar Donetsk di oggi che è una squadra che arriva giustamente ultima. È difficile essere soddisfatti. A parte la Juventus che batte il Chelsea e il Milan a Madrid, la stessa Atalanta ha battuto lo Young Boys e basta, hai pareggiato tutte le altre partite perdendo poi a Manchester. In quattro squadre in Europa, non abbiamo battuto veramente nessuno. L’Inter due volte questo Sheriff, l’Atalanta lo Young Boys in casa, la Juventus aveva un girone facile, il Milan ha vinto una partita su sei. Abbiamo vinto pochissimo, non abbiamo fatto vedere praticamente nulla».

SFIDA EUROPEA – Sconcerti ha poi commentato la partita dell’Inter al Santiago Bernabeu: «Il Real Madrid ha giocato lentamente. La partita dell’Inter è perfino peggiore di quella del Milan, perché il Real Madrid ha vinto in modo automatico. L’Inter ha fatto il primo tiro al 60′ e a mezz’ora dalla fine aveva già esaurito i cinque cambi, perché Simone Inzaghi non sapeva come arginare la superiorità naturale del Real Madrid. Loro sono più intensi, fanno cose col pallone che noi non facciamo».