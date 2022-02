Sconcerti: «Inter, sconfitta più lenta da assorbire. Colpe? Non Inzaghi ma un altro»

Sconcerti vede Napoli-Inter di sabato come decisiva per il titolo. Il giornalista, in collegamento per Pressing Serie A su Italia 1, non dà colpe a Inzaghi per la sconfitta nel derby ma ne trova un altro.

GESTIONE SBAGLIATA – Mario Sconcerti trova una partita nella partita nel derby di sabato: «Siamo tutti d’accordo che per settanta minuti ha dominato l’Inter, ma avete mai visto una squadra dominare per novanta minuti? Io no, non l’ho vista mai. È chiaro che se domini per settanta minuti poi qualcosa succede, rallenti: è normale. I casi delle sostituzioni? Se tu sostituisci tre giocatori insieme, ricordo che Marcelo Brozovic è stato sostituito all’82’ quindi sull’1-2, squilibri una squadra anche se sta dominando. Quanti cambi si facevano prima della pandemia, cioè fino a un anno e mezzo fa? Tre, e Simone Inzaghi tre giocatori non li ha mai sostituiti fino a prima della pandemia. Se cambi il 30% dei giocatori è normale che cambi la squadra. Io non sto dando la colpa a Inzaghi, e trovo anzi sbagliato dire che è colpa di uno o dell’altro. Per me è colpa di Stefan de Vrij, è merito di Brahim Diaz che fa cambiare la partita. De Vrij fa girare in un metro Olivier Giroud, che non si muove mai nemmeno in un metro: questo sì. Ma i cambi cambiano la squadra, lo dice la parola stessa».

DECISIVA – Sconcerti va su Napoli-Inter: «Credo che la partita di sabato sia veramente molto importante. Segnerà le possibilità di recupero: questa volta la sconfitta è stata reale per l’Inter. Mentre la prima, a Roma con la Lazio, fu molto avventurosa e toccò poco il gioco questa è stata una sconfitta di squadra, perché c’è stata una flessione collettiva unita a degli errori tecnici. Credo sia una sconfitta più lenta da assorbire».