Sconcerti: «Inter schiacciata ultimi 20-25′. Rigore? Colpevole Dumfries»

Mario Sconcerti, in collegamento a Pressing Serie A su Italia 1, ha commentato il pareggio del Meazza tra Inter e Juventus. Inoltre, sul rigore il giornalista non ha dubbi.

PARI E RIGORE − Mario Sconcerti parla del risultato e dell’errore di Denzel Dumfries: «Giornata che va dalle parti delle prime due, soprattutto del Napoli che ha potuto non vincere la partita senza che sia successo niente. Delle prime sei non ha vinto nessuno, il pari tra Inter e Juventus non accontenta nessuno. Ottima Inter nel primo tempo ma Juventus prima volta decisa in campo negli ultimi venti-venticinque minuti. Ha schiacciato l’Inter dentro la sua area quando è tornata normale con il 4-3-3. Il fallo che ha portato all’1-1? Rigore chiaro ma qui non è importante VAR o arbitro. Il vero colpevole è Dumfries: è stato ingenuo. Tutto qui»