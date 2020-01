Sconcerti: “Inter rinforzata dal mercato. Conte adesso puÃ² solo vincere”

Sconcerti: “Inter rinforzata dal mercato. Conte adesso può solo vincere”

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti, sulle frequenze di “TMW Radio”, nel corso della trasmissione “Maracanà” ha parlato dell’Inter e del mercato dei nerazzurri, con Antonio Conte che si ritrova una squadra rinforzata.

VINCERE – Secondo Mario Sconcerti l’Inter esce rinforzata dal mercato di gennaio, con Conte, adesso, costretto a vincere: «Conte? Adesso non gli resta che vincere. Vediamo se ce la farà. La squadra si è rinforzata parecchio. Partendo dall’acquisto di Eriksen, passando da Young che è un giocatore che sa trattare il pallone. Ci accorgeremo che anche Moses sa giocare a pallone. A tutti questi aggiungerei la crescita di Bastoni, parallelamente alla delusione di Godin, che però non aveva mai giocato nella difesa a tre. In questo momento l’Inter si è avvicinata tantissimo alla Juventus. Forse l’ha raggiunta».