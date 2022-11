Sconcerti: «Inter qualificata ma 6 su 10 punti solo con Viktoria. Su Lukaku…»

Sconcerti commenta la sconfitta dell’Inter contro il Bayern Monaco e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il giornalista, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, parla anche dello stop prolungato di Lukaku.

METÀ INTER – Mario Sconcerti commenta la situazione interista in Champions League. Il giornalista, nel corso della trasmissione radiofonica di TMW Radio, dichiara: «Nelle due partite dell’Inter contro il Bayern Monaco i tedeschi sono risultati più forti. Il Bayern ha più soluzioni, è una squadra più solida. La squadra di Simone Inzaghi (vedi articolo) ieri ha giocato con una formazione improbabile, con tante riserve. Partendo dagli esterni fino al centrocampo. Era metà Inter e ha perso anche nettamente. C’è da dire che ho avuto l’impressione che i nerazzurri potessero segnare, anche con discreta facilità. Con altrettanta facilita, però, andavano in difficoltà quando il Bayern Monaco attaccava. L’Inter è passata agli ottavi con dieci punti, di cui sei fatti contro il Viktoria Plzen. Una squadra contro cui tutti hanno fatto punteggio. Resta la vittoria sul Barcellona e, soprattutto, essere riusciti a non perdere la partita di ritorno. Per il resto, comunque, l’Inter deve crescere anche in Champions League. In merito all’infortunio di Romelu Lukaku (vedi articolo) dico che è una situazione particolare. In Italia quest’anno c’è stato un mercato strano. L’Inter ha cercato di inventare qualcosa. E quando forzi una strategia di mercato così, come quella interista con Lukaku, un rischio lo corri sempre». Nel finale del suo intervento, Sconcerti espone la propria visione anche sull’infortunio dell’attaccante belga.