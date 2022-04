Sconcerti: «L’Inter può avere delle soluzioni diverse. In tre senza riserve»

Sconcerti trova poche alternative nell’Inter attuale. Il giornalista, nel corso della trasmissione Maracanà su TMW Radio, ha valutato le opzioni che Inzaghi potrà utilizzare nel finale di stagione.

ROSA NON AMPIA – Mario Sconcerti fa il punto sugli uomini a disposizione di Simone Inzaghi: «Il miglior calendario, sulla carta chiaramente, ce l’ha l’Inter. Può fare dei cambiamenti marginali, cioè scegliere Joaquin Correa al posto di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. A centrocampo ha tre titolari senza riserve, cioè Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Può avere Federico Dimarco per Ivan Perisic, ma mi sembra che manchino le alternative nell’Inter. Non solo: il tipo di allenatore che c’è ricerca con grande cura la squadra e poi non ama toccarla. L’unica alternativa che si concede è Matteo Darmian per Denzel Dumfries, altrimenti comandano i titolari o gli infortuni come nel caso di Stefan de Vrij. Può fare con i giocatori che ha delle soluzioni diverse: se alzi Dumfries e Perisic davanti allora trasformi la squadra, però hai meno difesa. Possono essere mosse durante la partita, che prevede in anticipo: trovare un calciatore per avere l’effetto contrario non mi sembra facile».