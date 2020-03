Sconcerti: “Inter puÃ² ambire al modello Juventus. Campionato? Va finito”

Sconcerti: “Inter può ambire al modello Juventus. Campionato? Va finito”

Mario Sconcerti, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter, vicina, secondo il giornalista, ad abbracciare il “modello Juventus”. Una battuta, infine, sulla situazione relativa ai campionati e sui possibili recuperi

MODELLO – Ecco le parole di Mario Sconcerti a proposito dell’Inter e della situazione relativa ai campionati: «Inter come la Juventus in futuro? Come modello può ambire a farlo. La Juventus ha un vantaggio perché ha la stessa proprietà da tanto tempo. Ogni stagione ha potuto aggiungere qualcosa. Non basta dire “Prendo la Juventus come modello. Lì c’è una tradizione e delle regole non scritte che fanno la differenza. Un giocatore quando va alla Juventus sa che va in una realtà in cui sa che deve comportarsi in un certo modo. I campionati? La stagione si chiude il 30 giugno. Quando Gravina parla di stagione, parla di scollinare anche a luglio ed agosto, ricominciando a settembre o a metà settembre. La cosa importante è il rinvio dell’Europeo, che al momento non è sopportabile dai calendari ma soprattutto dal punto di vista della salute. Questo significherebbe allungare anche i contratti, visto che molti scadono il 30 giugno. C’è la necessità di finire il campionato, manca ancora un terzo. Ed è importante finirlo, anche per motivi economici. Per molte squadre piccole, ci sarebbe difficoltà nel pagare gli stipendi. Il mondo del calcio è sì ricco, ma non fatto di cash ma di contratti televisivi e non solo. Per il bene del campionato, la cosa migliore è giocarlo, finirlo».