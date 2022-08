Sconcerti: «Inter pronta per l’Europa! Sfida con la Lazio importante»

Mario Sconcerti intervenuto a TMW Radio ha elogiato l’Inter come squadra pronta per l’Europa. Poi anche un parere sulla sfida contro la Lazio.

PRONTI PER L’EUROPA – Mario Sconcerti ha elogiato la squadra nerazzurra: «La squadra più pronta per l’Europa secondo me è l’Inter. È una squadra completa che gioca da tanto insieme quindi ha giocatori certamente di caratura internazionale e può fare bene subito. Anche il Milan, che però resta una squadra da completare. La Juventus è indietro e il Napoli è una bellissima italiana. Lazio-Inter sarà una delle partite più importanti della prossima giornata, una delle partite chiave del campionato. Io non credo che Maurizio Sarri sia soddisfatto del gioco della Lazio».