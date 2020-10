Sconcerti: “Inter, problemi evidenti. Alcuni involuti, da Kolarov un segno”

Sconcerti non è convinto dell’Inter, alla vigilia dell’esordio di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Il giornalista, intervenuto nel corso di “Stadio Aperto” su “TMW Radio”, ha parlato di alcuni giocatori involuti fra cui Kolarov, molto negativo sabato nel derby.

MOLTO MALE – Meno di ventiquattro ore a Inter-Borussia Monchengladbach e per Mario Sconcerti l’orizzonte è nerissimo. Piuttosto duro il commento del giornalista: «Sono evidenti i problemi. Li abbiamo visti già con la Fiorentina, li abbiamo visti col Milan: sono evidenti, però c’è da dire anche che la difesa titolare è stata schierata poche volte. È anche vero che una squadra che vuole vincere il campionato non deve fare troppe differenze tra difesa titolare e qualche riserva, pero mi sembra proprio che ci siano proprio dei giocatori tatticamente in questo momento involuti. Cioè: gli avversari passano di lato Aleksandar Kolarov e Stefan de Vrij, non c’è solo lo sfondamento. C’è un piazzamento sbagliato e un tempo sbagliato d’entrata, per cui i giocatori passano alle spalle. Quando tu vedi un giocatore come Kolarov, di trentasei anni, fare un fallo come quello che ha fatto in piena area da dietro a Zlatan Ibrahimovic è un segno evidente di incertezza da nervosismo. Un giocatore esperto sa che tutto può fare, fuorché cercare di spalle di togliere il pallone in area all’avversario».