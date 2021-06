Sconcerti: «Inter, problemi enormi rispetto al Milan! Spero sia in vendita»

L’Inter non vive un momento economico semplice, come dimostra anche la necessità di vendere Hakimi (QUI la situazione). Mario Sconcerti – intervenuto nel corso di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio” -, fa un paragone tra i nerazzurri e il Milan esprimendo anche una speranza

SPERANZA – L’Inter sta meglio o peggio del Milan? Mario Sconcerti ha pochi dubbi a riguardo: «Sta meglio il Milan. L’Inter sta vivendo una situazione societaria preoccupante. Io spero che il club nerazzurro sia in vendita e si stacchi da un’azienda che ha fatto molto per lei, ma che ora è in grandissima difficoltà. La società nerazzurra ha problemi enormi rispetto al Milan».