Sconcerti: «Inter, problemi difesa? Colpa dei centrocampisti! Discontinuità»

Mario Sconcerti, in collegamento su Pressing, ha analizzato le problematiche in casa Inter e soprattutto quelle della difesa. Ma, a detta del giornalista, tutto nasce dalla discontinuità dei centrocampisti

DISCONTINUITÀ − Sconcerti divide le colpe tra allenatore e giocatori: «Responsabilità di Inzaghi? La prima è che non ho capito perché ha scelto Correa invece che Dzeko. Il Tucu non ha l’anima da derby, dopo l’assist a Brozovic si è fermato lì. L’Inter, nel suo momento più difficile, è a due punti dal primo posto. Non dimentichiamolo, è un campionato anomalo. L’altra cosa che mi colpisce dell’Inter è la discontinuità dei centrocampisti. Quando parliamo di difesa dobbiamo parlare di assetto difensivo che parte dal centrocampo. Barella male, Calhanoglu a sprazzi e Brozovic a volte in difficoltà. Non giocano male ma appaiano e scompaiono, difficile che la difesa trovi un assetto forte. Vedere Skriniar nel Derby che non ha preso palla e a livello internazionale non vale meno di Leao. C’è una discreta confusione tattica nell’Inter».