Sconcerti: «Inter, problemi difensivi nascono altrove. Onana non stabile»

Dopo le assurde parole per giustificare l’aggressione al tifoso dell’Inter all’Artemio Franchi (vedi articolo), Mario Sconcerti è stato oggi tra gli ospiti sulle frequenze di TMW Radio. Il noto giornalista sportivo, questa volta, si è limitato a parlare di campo e dei problemi difensivi dei nerazzurri.

PROBLEMI IN DIFESA – Mario Sconcerti è tornato a parlare dell’Inter, questa volta limitandosi al campo. E ai tanti gol subiti dalla squadra. Questa la sua analisi: «I problemi della difesa nascono a centrocampo, perché la fase difensiva è una sola. La squadra è partita con Brozovic in cattiva condizione e a cascata tutti gli altri. Si creano troppi spazi e se trovi squadre che penetrano dentro, con la difesa puoi farci poco. Una difesa oltretutto anziana. Anche Onana non è una soluzione così stabile».