Sconcerti: «L’Inter è la più forte. Calhanoglu vs Inzaghi? Affare personale»

Mario Sconcerti, su Calciomercato.com, ha parlato dell’Inter e di come sia la squadra più forte in vista della prossima stagione. Poi ritorna sulle dichiarazioni di Calhanoglu con Inzaghi in ballo

COPPIA LUKAKU-LAUTARO MARTINEZ − Così Sconcerti alla domanda sul ritorno della coppia all’Inter: «Credo di sì, Lautaro Martinez dovrebbe restare, andrà via di sicuro Skriniar, probabilmente De Vrij, ma alla fine penso che Lautaro Martinez resterà a Milano. Inter ai nastri di partenza? Come la più forte, nessuno ha i suoi giocatori. Inzaghi ha grande abbondanza».

CALHANOGLU − Il commento di Sconcerti sulle dichiarazioni del turco in patria (vedi articolo): «Sì, una cosa piuttosto anomala, ma credo che quella Calhanoglu sia stata una questione personale. Insomma, ha detto che finché c’era lui in campo l’Inter era in vantaggio, poi è uscito e il Milan ha rimontato. Comunque è vero: Inzaghi dovrà gestire meglio le partite».