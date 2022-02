Sconcerti: «Inter piccolo vuoto, non brillante. Favorita? Aggiorno parere»

Sconcerti non è più sicuro che l’Inter sia favorita per vincere la Serie A. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1, il giornalista vede un momento di poca brillantezza nei nerazzurri.

I DUBBI – Mario Sconcerti analizza la classifica: «È un campionato che cambia abbastanza continuamente. Una settimana fa, di pomeriggio, l’aveva già vinto l’Inter anche per me. Poi se regala cinque punti in due partite devo aggiornare il mio parere. Credo che da qui alla fine ci saranno ancora da aggiornare dei pareri. Napoli-Inter? Bicchiere mezzo vuoto per tutte e due. Quanto peserà questo punto lo vedremo più avanti, però erano due squadre che cercavano di battersi e non ci sono riuscite. Credo che il Napoli quando gioca bene sia la migliore di tutte, l’Inter è in un momento di stanchezza e meno brillantezza causato probabilmente dal calendario, perché ha sfidato Milan e Napoli. Quello che mi è sembrato più preoccupante dal punto di vista della brillantezza è che, nel secondo tempo, l’Inter ha giocato bene ma non ha tirato in porta. Cosa che invece le viene naturale di solito».

PASSAGGIO A VUOTO – Sconcerti prosegue: «Tutte e due stanno regalando qualcosa al Milan, chiuderemo il cerchio del calendario quando avrà giocato a Napoli. Un anno fa l’Inter aveva cinque punti in più a questo punto del campionato: in questo momento c’è un piccolo vuoto dell’Inter, oltre a una crescita di una squadra giovane come il Milan. Bisogna vedere se con i giovani si vince il campionato. È un campionato leggero, molto livellato. Secondo me l’Inter è ancora favorita, ma non ho più certezze. Se perde cinque punti in due partite automaticamente perde certezze. A Napoli abbiamo visto un tempo per due, ma non ho nemmeno visto queste grandi occasioni del Napoli. Mi sembra strano che una bella Inter non tiri in porta: chiamatela brillante una squadra così».