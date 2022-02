Sconcerti: «Inter paga stanchezza e pegni. Sassuolo piccolo Liverpool»

Sconcerti è piuttosto critico sull’Inter, dopo che aveva ritenuto scontata la vittoria col Sassuolo. Il giornalista, durante Pressing Serie A su Italia 1, paragona i neroverdi al Liverpool sfidato mercoledì.

SITUAZIONE CAMBIATA – Mario Sconcerti vede nero: «Io credo intanto che l’Inter, e personalmente avevo detto che fosse meno brillante, non l’avevo vista benissimo col Liverpool. Buona parte l’ha sbagliata Simone Inzaghi, tenendo Marcelo Brozovic troppo basso. Non ha giocato bene nemmeno con il Sassuolo, che è un piccolo Liverpool: se lo lasci giocare non ti va vedere palla, lo devi aggredire. In questo momento l’Inter non aveva questa possibilità fisica: nelle ultime sei ha giocato contro Milan, Roma, Napoli e Liverpool, è logico che sia stanca. Adesso ha Genoa e Salernitana nelle prossime due, dove il Milan andrà a Napoli. Adesso l’Inter deve stare a guardare, ma che ci siano problemi non c’è dubbio».

QUALITÀ RIVEDIBILE – Sconcerti cambia la scelta: «Tutti noi, me compreso, ci siamo depositati sull’Inter come squadra di riferimento perché si era avviata a vincere il campionato e sembrava avvalorare i pronostici. Così non è stato, perché ha poche riserve e non di grande qualità. Arturo Vidal, Matias Vecino, Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio e Federico Dimarco non sono giocatori da grande squadra: questo, nei momenti di difficoltà, lo paghi. L’Inter paga la stanchezza e dei pegni che in questo momento, dopo la pandemia, non puoi non pagare. Secondo me è sbagliata la coppia d’attacco: non serve curare Lautaro Martinez in quanto tale, non stanno bene insieme. Su ventisei partite hanno segnato due volte nella stessa partita, sono dei problemi che vanno segnalati».