Mario Sconcerti, noto giornalista del “Corriere della Sera”, è intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, durante la trasmissione Stadio Aperto, per parlare di Inter, e di corsa scudetto, ma anche dello scarso rendimento della Juventus con Andrea Pirlo

BIG MATCH – La corsa scudetto sta entrando nella sua volata finale e l’Inter gode di un vantaggio importante nei confronti delle inseguitrici. I nerazzurri, però, avranno di fronte l’ennesimo crash-test domenica sera, in casa del Napoli (QUI le ultime di formazione). Gli azzurri di Gennaro Gattuso sono oggetto dell’analisi di Mario Sconcerti, proprio in vista dell’impegno contro la squadra di Antonio Conte: «Sono certamente in corsa per il quarto posto – ha detto Sconcerti – bisognerà vedere se ci arrivano. Quest’anno però gli infortuni hanno molto penalizzato il Napoli. C’è da dire però che, ormai, in Italia ci si accontenta di perdere bene e non più vincere. Per tanti anni ci ha pensato la Juventus, e tutti le sono state dietro. Ora invece c’è un’altra ottima squadra come l’Inter, e le altre che si accontentano allo stesso modo di star dietro. Juventus? Era chiaro che stesse mollando, tra un allenatore debuttante e una rosa un po’ strana, piena in alcuni posti e magra in altri. Era questo l’anno in cui chi voleva vincere il campionato doveva essere pronto. Il Napoli forse ha annusato la situazione e fatto la spesa più grande, ma non è stato in grado di tenere il passo. Le squadre italiane dovranno imparare ad avere voglia di vincere».