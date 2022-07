Sconcerti: «Inter non poteva permettersi Dybala! Roma grande colpo»

Mario Sconcerti intervenuto su TMW Radio ha detto la sua riguardo l’affare sfumato di Paulo Dybala per l’Inter e l’acquisto della Roma.

COLPO SFUMATO – Sconcerti esprime un suo parere riguardo l’acquisto dell’attaccante argentino da parte della Roma: «Dybala alla Roma è un grande club a prezzo moderato. Quando uno di questo livello si deve rilanciare, questo è il momento migliore per prenderlo. Per me non era vero che l’Inter non avesse bisogno di Dybala. Era l’unico momento per prenderlo e il problema non è mai stato tecnico ma l’Inter non poteva permetterselo».