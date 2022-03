Sconcerti: «Inter non più favorita! Vidal non da Fiorentina, dov’è la rosa?»

Sconcerti cambia idea sulla favorita per vincere la Serie A, dopo lo 0-1 del Milan a Napoli. In collegamento con Pressing Serie A su Italia 1 il giornalista mette dubbi sull’Inter per la qualità di rosa.

RILANCIO IN PARTE – Mario Sconcerti valuta il peso del 5-0 dell’Inter alla Salernitana: «Il peso che ha, tre punti. L’importanza è questa: dimentichiamo che ci sono momenti in cui la palla cambia. Non vorrei fare il filosofo, ma noi dimentichiamo che per esempio è ritornato in campo il Nicolò Barella che non c’era stato. A proposito della grande rosa dell’Inter come Barella e Hakan Calhanoglu si sono offuscati non ha più segnato. Vorrei sapere qual è la grande rosa dell’Inter: io Arturo Vidal e Matias Vecino alla Fiorentina non li prendo, Roberto Gagliardini sì e infatti è il tredicesimo. Non fanno la differenza. La cosa importante dell’Inter è che ha giocato con la formazione titolare il numero più alto di partite rispetto a Milan, Juventus e Napoli: c’è stato questo grande vantaggio ed è un grande complimento, perché non è vero che ha più giocatori rispetto ad altri. L’ha pagato, ci sorprendiamo che per 425′ non ha segnato: è una grande squadra, eppure aveva bisogno della forma dei suoi giocatori. Non è nemmeno vero che è favorita per la vittoria del campionato: è esattamente alla pari col Milan».

SCIPPO IN VISTA? – Su Paulo Dybala all’Inter Sconcerti si espone: «Credo che a Giuseppe Marotta certamente faccia piacere creare problemi alla Juventus. Se hai un giocatore come Dybala, a metà marzo, in scadenza di contratto credo che sia un diritto e un dovere di Marotta informarsi la situazione. Per la Juventus il problema dell’ingaggio di Dybala va messo all’interno dell’ingaggio della squadra: la metà aspetta di vedere quanto darà a chi ha fatto metà partite».