Sconcerti: “Inter? Non la vedo battuta a Napoli, più facile battere Juventus!”

Condividi questo articolo

L’Inter sfiderà il Napoli al San Paolo lunedì 6 gennaio alle ore 20.45, provando a battere la squadra di Gattuso per difendere il primo posto in classifica in coabitazione con la Juventus. Mario Sconcerti – ospite di “Maracnà” su “TMW Radio” – dice la sua sul big match e su Kulusevski alla Juventus anziché in nerazzurro

CIFRA ENORME – L’Inter ha seguito Dejan Kulusevski che alla fine è andato alla Juventus. Secondo Mario Sconcerti, la cifra pagata dai bianconeri è esagerata: «Kulusevski è costato l’ira di Dio, è costato veramente tanto. Tanto che ancora non si sa se valga quella cifra, è un giocatore molto interessante però 45 milioni è una cifra enorme per un ragazzo di 19 anni che ha fatto una quindicina di partite. Vediamo. Tante volte bisogna avere il coraggio di pagare molto i ragazzi che valgono. Io non me l’aspettavo, penso abbia preso un po’ tutti alle spalle».

SUL PEZZO – Napoli-Inter potrebbe sembrare una partita chiave più per gli uomini di Gennaro Gattuso, ma Sconcerti la pensa diversamente: «A me sembra una partita importante anche per l’Inter. Il Napoli sì, tutto quello che vuoi ma in questo campionato non può fare molte cose, è molto lontano. Battere l’Inter non è facile, forse direi addirittura che è più facile battere la Juventus che battere l’Inter. Nel senso che la Juve in campionato gioca con più sufficienza mentre l’Inter è sempre sul pezzo. Io onestamente non vedo l’Inter battuta lunedì, poi chiaro che sono partite e può succedere di tutto. L’Inter ha 18 punti in più non a caso».