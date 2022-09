Sconcerti: «Inter non incidente, Inzaghi lo spieghi! Differenza lunare, non squadra»

Sconcerti boccia senza appello l’Inter vista col Bayern Monaco ieri e, in generale, in questo inizio di stagione. Il giornalista, nella sua rubrica su Calciomercato.com, critica Inzaghi e alcuni giocatori.

TUTTO MOLTO MALE – Mario Sconcerti si sofferma sulla differenza di valori in campo ieri: «Il Bayern Monaco è stata la migliore squadra vista in queste quattro partite che hanno coinvolto le italiane. Non credevo che la differenza sarebbe stata così lunare. Ci sono stati molti momenti in cui l’Inter era come in soggezione, guardava giocare l’avversario. Per l’Inter tre sconfitte ufficiali in venti giorni di stagione sono una cosa rara, e preoccupante. Marcelo Brozovic ha perso ritmo e riferimenti, Denzel Dumfries incide poco in un ruolo determinante: è l’unico che ha il cambio di passo, ma non lo dimostra più. Hakan Calhanoglu forse non è a questi livelli. È stato un cambio di marcia molto brusco dell’Inter, da essere una grande squadra italiana a non essere quasi più squadra. Non è stato un incidente, è stata una caduta vera: Simone Inzaghi dovrebbe almeno spiegarla».