Sconcerti: «Inter non deve snaturarsi contro l’Atalanta! Vedo una cosa»

L’Inter sfida domenica alle 12.30 l’Atalanta di Gasperini in uno scontro diretto importante ai fini della classifica. Mario Sconcerti, intervenuto nel corso di Maracanà su TMW Radio, manda un consiglio a Inzaghi. Di seguito le sue dichiarazioni

NO AI CAMBIAMENTI – L’Inter di Simone Inzaghi domenica sfida l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a Bergamo. Secondo Mario Sconcerti, il tecnico interista non deve fare l’errore di snaturarsi: «Cosa mi aspetto dall’Inter? Non deve snaturarsi andando con quattro centrocampisti e senza fasce laterali. Non credo che lo farà, perché è forte sulle fasce». Poi un commento sulla bagarre per un posto in Europa: «Vedo un grosso studio tra le varie squadre per cercare di andare avanti. Complessivamente si gioca meglio e stanno emergendo parecchi giovani».