Sconcerti: «Inter non da prime 4 d’Europa! Zhang? Debito non sostenibile»

L’Inter è vicinissima alla conquista dello scudetto e si prepara a sfidare il Crotone sabato alle ore 18.00 (QUI le ultime). Sconcerti – intervenuto ai microfoni di “Maracanà” su “TMW Radio” – fa un confronto tra i nerazzurri di Conte e il Chelsea di Tuchel per passare poi al ritorno in Italia di Zhang (vedi articolo)

NON DA CHAMPIONS – L’Inter viaggia verso il suo diciannovesimo scudetto, ma per quanto riguarda la Champions League Mario Sconcerti ha un pensiero ben chiaro: «Se il Chelsea è così lontano dall’Inter? E’ abbastanza lontana l’Inter ora. E’ una squadra estremamente brillante, difficilmente migliorabile ma ora non la vedo tra le prime quattro d’Europa. E non credo che la società chiederà di arrivare in semifinale il prossimo anno. All’Inter manca un Achraf Hakimi sulla fascia sinistra e un regista, così farebbe un salto di qualità importante. Altrimenti credo che a parte Romelu Lukaku, da cui è facile dipendere, il vero fuoriclasse puro sia Lautaro Martinez che sta crescendo a vista d’occhio».

INTERESSI E DEBITI – Poi, sull’interesse dei Blues per Lukaku (vedi articolo) e sul ritorno a Milano di Steven Zhang, Sconcerti afferma: «Io prenderei Lautaro rispetto al belga. Zhang a Milano? Credo che ora il debito che ha sia poco sostenibile. Vedremo cosa accadrà. Quando il debito arriva a un certo livello, è difficile tornare indietro».