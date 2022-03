Sconcerti: «Inter, no grande rosa! Miglior calendario ma i presupposti…»

L’Inter non ha vinto contro la Fiorentina e i due mesi, febbraio e marzo, si possono definire infernali. I nerazzurri scivolano sempre più lontano dalla vetta, ora a 6 punti (con una gara da recuperare). Ecco il pensiero di Mario Sconcerti sul momento dei nerazzurri.

ANALISI – L’Inter ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina. Mario Sconcerti, intervenuto a TMWRadio, analizza così. «Giornata negativa per l’Inter, è l’unica tra le prime che non ha vinto e ora ci sono sei punti dal Milan. Va bene la partita da recuperare ma eventualmente fa dividere il secondo posto con il Napoli. Il pari con la Fiorentina dà forza al periodo negativo che la rimpicciolisce. I problemi in questa fase di stagione ci sono e non ci dovrebbero essere. Io credo che la possibilità di sostituire uomini importanti sia il problema principale, penso a Barella, Calhanoglu e Brozovic. Una grande squadra non può sostituire il proprio regista con tre uomini che nemmeno ‘tamponano’ l’assenza di Brozovic. Forse sono stato uno dei pochi ma l’Inter non ha una grande rosa. Rispetto all’anno scorso ha 4 elementi in meno importantissimi. L’anno scorso aveva dei giocatori dalla panchina che erano pronti: Young, Sensi, Nainggolan e Kolarov anche. Ora ci sono solo Vidal e Vecino, oltre a Dimarco che è stato l’unico ad aggiungersi. Ma Vidal e Vecino non sono rimasti per scelta tecnica ma perché non erano vendibili. La squadra non è stata rinforzata. Ci siamo soffermati poco sulla complessiva magrezza, quasi povertà del mercato dello scorso anno. Il mercato dello scorso anno ha assottigliato fortemente la rosa dell’Inter».

MOMENTO – In chiusura Sconcerti si focalizza sulla situazione di classifica. «Ora l’Inter è a +1 dalla Juventus e teoricamente a -3 dal Milan, sarebbe un errore buttare tutto via adesso. Certo non ci sono grandi presupposti. Forse l‘Inter ha un calendario migliore ma il calendario alla fine del campionato è molto scivoloso. Per esempio: il Milan ha tre trasferte importanti, Lazio, Verona e Sassuolo più Atalanta e Fiorentina in casa. L’Inter va a Torino e poi ha Roma e Verona poi sono tutti avversari di seconda terza scelta. E’ un vantaggio ma l’Inter per affrontarli deve ritrovare la squadra».