Sconcerti: «Inter, Milan e Napoli cresciute? Non so. Dipende dal mercato»

Mario Sconcerti, nel suo editoriale su Calciomercato.com, si è espresso sulle prime tre classificate dell’ultimo campionato: Milan, Inter e Napoli. Il suo parere sullo step in ottica Europa

STEP EUROPA − Sconcerti spiega come Inter, Milan e Napoli possano avvicinarsi alle big europee: «Non so quanto Milan, Inter e Napoli siano cresciute, bisognerà aspettare la prossima stagione, ma c’è qualcosa di meno in giro per l’Europa. Non ho visto una squadra davvero superiore alle altre. Il Real Madrid ha grandi possibilità di migliorarsi, ma è ancora con il cuore della squadra in mano a Modric e Kroos. L’idea è che, non sbagliando mercato, e se nel frattempo non cambiano gli altri, stavolta ci possa davvero avvicinare. E’ già un grosso vantaggio che nessuna delle nostre squadre abbia cambiato allenatore. Un anno fa erano tutti vecchi esordienti, oggi sanno molte cose in più».