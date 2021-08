Sconcerti: «Inter? Mi ha fatto grande impressione per 2 motivi! Inzaghi…»

L’Inter ha battuto il Genoa con un rotondo 4-0, impressionando positivamente anche per la qualità del gioco. Secondo Mario Sconcerti – intervenuto nel corso di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio” -, la squadra di Inzaghi ha dimostrato di avere una marcia in più rispetto alle altre

MIGLIORE DELLE ALTRE – L’Inter ha esordito in campionato contro il Genoa conquistando i primi 3 punti della stagione. Mario Sconcerti mette a confronto la squadra di Simone Inzaghi con le altre big finora scese in campo: «Non ho visto niente di nuovo, nessuna grande indicazione, se non la grande impressione che mi ha fatto l’Inter. Valuto però l’avversario: un Genoa inesistente che lascia appeso il giudizio. Un’Inter, però, che ha giocato meglio delle altre. Mi ha colpito la velocità del gioco, la ricerca del gioco spontanea senza giocatori importanti. C’è stata la volontà della squadra di esprimersi in quel modo. Buon lavoro di Inzaghi».