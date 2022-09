Sconcerti: «Inter, manca la base! Dumfries non ha capito la partita»

Sconcerti taglia fuori l’Inter dalla vittoria della Serie A, nonostante ieri si sia completata solo la quinta giornata di Serie A. Il pronostico del giornalista è per la Juventus, come affermato su Calciomercato.com.

L’ERRORE – Mario Sconcerti torna sul derby: «L’Inter sta pagando la forte discontinuità dei centrocampisti. Se guardi il rendimento di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono stati sufficienti una sola volta, Marcelo Brozovic è ancora lontano dal rendimento dell’anno scorso. E dire che il Milan aveva Charles De Ketelaere che non sapeva marcare Brozovic. Prima delle magie di Rafael Leao, il derby lo hanno vinto Sandro Tonali e Ismael Bennacer».

I NOMI – Sconcerti prosegue la sua analisi: «Barella è stato molto discontinuo, Denzel Dumfries non ha capito la partita e Rafael Leao ha avuto campo libero. A me sembra che l’Inter sia mancata sul piano individuale. Penso a Milan Skriniar, che resta uno dei migliori difensori d’Europa. Ma Rafael Leao l’ha saltato sempre. Come all’Olimpico contro la Lazio è mancata la base della squadra».

IL PRONOSTICO – Sconcerti trova una favorita per la Serie A: «La Juventus ha giocato molto male a Firenze, ma al di là di questo io credo che vincerà il campionato. Sì, perché dopo aver dato il peggio di sé, dopo aver fatto le peggiori cinque partite iniziali degli ultimi anni è comunque a due punti dal miglior Milan. Col tempo la Juventus non troverà il gioco, ma troverà regolarità di risultati e inevitabilmente crescerà anche quando avrà a disposizione Angel Di Maria, Paul Pogba e Federico Chiesa».

Fonte: calciomercato.com – Furio Zara