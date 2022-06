Sconcerti: «Inter, con Lukaku e Dybala 2 andranno via! Dumfries in uscita»

Mario Sconcerti, su Tmw radio, ha voluto parlare del mercato dell’Inter. I nerazzurri rimangono molto attivi con i fronti Lukaku e Dybala, su tutti. Il giornalista frena gli entusiasmi

MERCATO NERAZZURRO − Alcune considerazioni di Sconcerti sui movimenti dell’Inter: «Per giudicare l’Inter bisogna aspettare e vedere quale sarà il progetto compiuto. Bisogna vedere se va a termine la trattativa e nel caso chi andrà a sostituire Lukaku. Hanno preso Bellanova ad un prezzo non da poco, sulla fascia destra c’è anche Darmian che Inzaghi adora, mi sembra automatico che Dumfries sia in uscita. Se penso a Dybala e Lukaku, due dovranno andare via. Per giudicare aspetterei la fine del mercato».