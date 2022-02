Sconcerti: «Inter, col Liverpool corsa alla consolazione. Mai con Conte»

Mario Sconcerti ha analizzato il momento dell’Inter ragionando sulla gara persa dai nerazzurri contro il Liverpool. Il giornalista tira in ballo anche l’ex tecnico Conte

SOTTOVALUTAZIONE − Sconcerti ragiona sul momento dei nerazzurri: «Io penso che sia stata sottovaluta la sconfitta col Liverpool, perché da parte di tutti – da Inzaghi alla dirigenza – c’è stata una corsa alla consolazione. E’ come andare ad un esame preparatissimo e sentirsi dire: non è pronto, torni un’altra volta. E i giocatori questo lo avvertono, molto meglio di noi davanti alla tivù. Ho l’impressione che quello sia stato un momento psicologico molto forte, soprattutto per i giocatori di più qualità: Nicolò Barella, Stefan De Vrij, Hakan Calhanoglu, e sono loro i più provati da questa nuova situazione. Antonio Conte si sarebbe incazzato per l’atteggiamento consolatorio avuto da tutti. All’Inter si sono detti: li abbiamo spaventati. Embè? Ma alla fine hanno vinto loro».

Fonte: Furio Zara − Calciomercato.com