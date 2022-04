Sconcerti: «Inter può vincere, ma Juventus in forma. Cuadrado decisivo»

Mario Sconcerti, nel suo intervento a TMW Radio, ha analizzato la gara di domenica tra Juventus e Inter. Secondo la sua opinione i nerazzurri possono fare il colpaccio, nonostante i bianconeri stiano meglio.

BIG MATCH – Queste le parole di Mario Sconcerti su Juventus-Inter: «Non credo che Dybala sia nella condizione giusta per una partita simile, di sicuro non è al massimo a livello morale. Una partita che secondo me sarà fatta dall’Inter. La Juventus va a sbalzi, magari si difende in blocco e poi gioca con cinque davanti. Tanto dipenderà da Cuadrado che è il vero fantasista bianconero, mettere in campo anche Dybala creerebbe squilibrio. Alla sfida ci arrivano meglio i bianconeri, ma i nerazzurri hanno tutte le capacità per vincere».