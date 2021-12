Sconcerti: «Inter, Inzaghi ha trasmesso indicazioni che già conosceva»

Mario Sconcerti ha parlato di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, dicendo la sua anche sul modo di far giocare la squadra nerazzurra.

INZAGHI – Queste le parole all’interno del canale Spreaker di Calciomercato.com da parte di Mario Sconcerti su Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. «C’è grande meraviglia per come Inzaghi sta conducendo l’Inter. In realtà Inzaghi non ha inventato un suo modo di far giocare l’Inter, ha trasmesso le indicazioni che aveva già dimostrato di conoscere nelle migliori stagioni della Lazio, arrivando talvolta anche prima di Inter e Milan. La capacità classica di Inzaghi è costruire squadre che sanno adattarsi a partite diverse. Vanno in contropiede e giocano di manovra nello stesso modo, si sanno adattare all’avversario e alle difficoltà della giornata».

GIOCO – Sconcerti ha aggiunto. «Quando vedo l’Inter degli scambi stretti che aprono le difese di squadre molto chiuse, rivedo il gioco della Lazio che arrivò alla pandemia col miglior gioco d’Italia e dopo un lungo elenco di vittorie. Senza avere i giocatori che ha oggi l’Inter. Solo Gasperini inoltre ha saputo restare in una società più di Inzaghi. Allegri ha fatto la stessa cosa ma è stato esonerato. Inzaghi se n’è andato da solo. L’altra capacità è avere sempre la stima dei giocatori. Non è amato, è seguito, ascoltato dai suoi uomini. A volte anche rimpianto, come dimostrano i problemi di Sarri. In sostanza, giudicatelo come credete, ma evitate di scoprirlo».

Fonte: Calciomercato.com – Mario Sconcerti