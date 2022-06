Sconcerti: «Inter, progetto intrigante. Bremer per Skriniar? Penso che…»

Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del mercato dell’Inter. Il noto giornalista sportivo ha fatto il punto specialmente sui possibili movimenti in difesa, con Gleison Bremer in sostituzione di Milan Skriniar.

PROGETTO INTRIGANTE – Questa l’analisi di Mario Sconcerti sul mercato nerazzurro: «L’Inter è quella che si è mossa di più. Finora sembra essere il progetto più interessante. La differenza con le altre è netta adesso, ma significa poco, perché ci sono ancora due mesi e mezzo di mercato. In difesa sarà curioso sapere quanto dovranno pagare Bremer. Ci sta 35 milioni, anche se quando hai bisogno poi la cifra si alza anche un po’. Skriniar da un punto di vista della marcatura porta ancora qualcosa di più del brasiliano. Le valutazioni parlano chiaro. Ma Bremer è in grande crescita e credo sia un ottimo sostituto».