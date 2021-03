Sconcerti: Â«Inter, inizia nuovo campionato. Juventus prima avversariaÂ»

Sconcerti: «Inter, inizia nuovo campionato. Juventus prima avversaria»

Condividi questo articolo

Mario Sconcerti

Mario Sconcerti ha parlato della lotta scudetto che vede l’Inter in testa al campionato di Serie A, inseguita da Milan e Juventus

AVVERSARIA – Queste le parole di Mario Sconcerti ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà Show” partendo dalla sconfitta del Milan in casa contro il Napoli. «Se la squadra rossonera possa rischiare il quarto posto? Certamente sì, lo sa anche la squadra. In questo momento può essere anche terzo. La prima potenziale avversaria dell’Inter potenzialmente può essere la Juventus. Con questo tipo di squadre, tutte molto vicine, tutto è possibile. L’attuale quartetto mi sembra il migliore, ma il Milan sta perdendo molto, così come la Roma».

FUGA – Sconcerti sull’Inter. «Se la squadra nerazzurra sia ormai in fuga? Conte credo abbia cominciato a gestire, anche per lei è cominciato un nuovo campionato».