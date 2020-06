Sconcerti: “Inter, Icardi via? Affare per lui e...

Sconcerti: “Inter, Icardi via? Affare per lui e Wanda. Lautaro Martinez…”

Mario Sconcerti, noto giornalista, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Nel corso del suo intervento si è parlato del trasferimento a titolo definitivo di Icardi dall’Inter al PSG, ma non solo

AFFARE – Mario Sconcerti ha prima parlato dell’addio dell’ex capitano: «L’affare l’ha fatto Icardi, scegliendo il Psg. Forse dobbiamo rivalutare anche Wanda Nara, che è riuscita a far ottenere un contratto di 4 anni al doppio di quanto prendeva prima. L’ingaggio è tra i più importanti al mondo. L’affare lo ha fatto lui, come era prevedibile. Passeranno anni prima di rivedere contratti così importanti. C’è qualcosa che noi non abbiamo mai saputo. Si è arrabbiato per la fascia di capitano tolta, ma la soluzione trovata è stata paradosssale. Era il miglior giocatore dell’Inter e potevano esserci soluzioni diverse. Stimo Marotta, se siamo arrivati a questo punto, c’è un motivo».

TALENTO – Sconcerti ha chiuso parlando della possibile partenza di Lautaro Martinez: «Per età e caratteristiche, il centravanti ce l’ha. Un altro Lautaro no, quindi sarebbe peggio la cessione di Lautaro. Dovrà essere brava a sostituirlo. Se prende Cavani, che non ha la prospettiva di Lautaro per età, fa bene».